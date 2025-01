Terzotemponapoli.com - Graffiedi: “Napoli più competitivo quando Lukaku e Kvaratskhelia torneranno al massimo della forma”

Leggi su Terzotemponapoli.com

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mattia, allenatore ed ex attaccante, tra le tante, di, Milan e Fiorentina. Queste le sue parole:cosa pensa dell’esonero di Fonseca? Comportamento giusto nei suoi confronti?“No, assolutamente no. È stato un episodio spiacevole per il calcio italiano e per il Milan. Ai tempi dell’era Berlusconi, certe cose non sarebbero mai accadute. Questo esonero è stato gestito malissimo, in modo ridicolo, sia per i tempi sia per le modalità. Fonseca non aveva ottenuto grandi risultati, ma la situazione poteva essere affrontata diversamente. È stato un caos che ha lasciato tutti perplessi. Il problema è stato più nella gestione che nella decisione in sé. Fonseca ha avuto tanto tempo per affermare il suo calcio, ma non ci è riuscito.