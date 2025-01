Ilfattoquotidiano.it - Giamaica: relax e avventure, reggae e caffè

Inti aspetta un viaggio alla James Bond, non prima di aver preso un buon, anzi, un eccellente. Si chiama “n Blue Mountain” ed è considerato il migliore al mondo: chicchi spessi e rossi, dall’aroma intenso e corposo, amatissimo anche da Sean Connery che nel 1962 girò Agente 007 – Licenza di uccidere proprio su quest’isola. Quale migliore location se non dove è nata la leggenda del detective più famoso al mondo, frutto della creatività di Ian Fleming che qui scrisse bene 11 romanzi dedicati alle sue peripezie. Lo stesso personaggio sembra descrivere l’anima di questo Paese, rocambolesca e un po’ sorniona, incredibilmente affascinante.Inè facile alternare momenti di pura adrenalina alassoluto, magari in qualche spiaggia paradisiaca lambita dalle acque cristalline del Mar dei Caraibi, dove praticare snorkeling ed entusiasmanti immersioni, per poi addentrarsi nel selvaggio entroterra, disegnato da montagne e piantagioni di cacao e