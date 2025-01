Thesocialpost.it - Fedez e la flebo prima del party di Capodanno: cos’è la Vitamin Drip, a cosa serve e perché è così amata dai vip

Unaparticolare, condivisa con gli amicidei festeggiamenti di: è quanto mostrato dasui social, documentando un momento di relax e preparazione durante le vacanze a St. Barth. Il rapper, insieme a un gruppo di conoscenti, ha deciso di sottoporsi a unaper affrontare al meglio la serata. Non si tratta di un trattamento medico, ma di una tendenza molto popolare tra i vip, nota come IVs.l’IVsL’IVs, o IV Therapy, è una procedura che prevede la somministrazione endovenosa di nutrienti comee, minerali e aminoacidi, utili a supportare il benessere dell’organismo. Nata in California, questa pratica si è diffusa in tutto il mondo, conquistando anche l’Europa. L’obiettivo è fornire al corpo un apporto ottimale di sostanze rigeneranti, bypassando il tratto digestivo e assicurando un effetto più rapido.