Ilrestodelcarlino.it - Emilia Romagna, torna l’aurora boreale: ecco quando vederla

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 2 gennaio 2025 – Un’Epifania mite è quella che attende l’, con scarse piogge, neve solo in alta quota e temperature molto sopra lo zero. A destare un po’ di preoccupazione, solo l’estendersi dell’allerta arancione per il vento anche a domani, venerdì 3 gennaio, nelle province di Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Vento che potrebbe aiutare nell’abbassare il livello dell’allarme smog annunciato da Arpae. “Nella prima parte della giornata – recita il bollettino di Arpae – sono previsti venti di burrasca forte (75-88 Km/h) da sud-ovest, con rinforzi o raffiche di intensità superiore sulla fascia appenninica. Inoltre sono previste deboli precipitazioni anche a carattere di rovescio sul settore centro-orientale, dove saranno possibili occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore”.