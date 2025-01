Dalla Pisana 800mila euro per i porti pescherecci del Lazio

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 2 gennaio 2025 – La Regione, nell’ambito delle proprie attività di attuazione del PN-FEAMPA 2021/2027 (Fondopeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura), ha approvato l’avviso pubblico finalizzato alla promozione di investimenti per i, nei luoghi di sbarco e nelle infrastrutture collettive per la vendita diretta.Il bando mette a disposizione dei Comuni e dell’Autorità portuale, operanti nel territorio regionale, fondi per un totale di, destinati a investimenti per la riduzione del consumo di energia e per l’efficienza energetica, per sistemi di energia rinnovabile; per le infrastrutture fisiche neidi pesca o nei luoghi di sbarco (nuovi o esistenti), e per migliorare la tracciabilità e le tecnologie dell’informazione (hardware e software).