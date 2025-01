Nonsolo.tv - Chi è Zaki Khellaf? il “Shosha” di TikTok che ha conquistato il cuore delle persone a suon di gol

, meglio conosciuto come, è una vera e propria star diche da diverso tempo sta conquistando migliaia digrazie alla sua maniera piuttosto particolare di giocare a calcio.Con oltre 554.000 follower sue un passato che ne vantava addirittura 1,3 milioni,non è il solito calciatore in ascesa. Il suo successo non è legato a trofei o contratti milionari, ma a qualcosa di molto più semplice e straordinario: la passione per il calcio. Definireè un’impresa tanto affascinante quanto misteriosa. Originario dell’Algeria,ha guadagnato la sua fama grazie ai video virali in cui domina i (fatiscenti) campetti di calcio a cinque e a sette di una non meglio precisata città. Il suo stile di gioco? Un mix tra istinto puro e una tenacia che sfida le regole tradizionali del giuoco del pallone.