Lettera43.it - Chi è Paola Amadei, l’ambasciatrice in Iran che sta gestendo il caso di Cecilia Sala

, la giornalista italiana detenuta dal 19 dicembre nel carcere di Evin a Teheran, in una chiamata ai familiari avvenuta il 1° gennaio ha denunciato le dure condizioni alle quali è sottoposta. «Dormo per terra, mi hanno tolto anche gli occhiali», ha raccontatodurante il colloquio riportato da Il Post. Il giornale apprende anche che, contrariamente a quanto riferito dal ministero degli Esteri italiano,non ha ricevuto il pacco che conteneva alcuni generi di conforto. La giornalista è in regime di isolamento completo da 14 giorni, non ha contatti con nessuno e ha visto soltantoitaliana in, per trenta minuti. Oltre a lei, a seguire ilsono la premier Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.