Ilfattoquotidiano.it - Cecilia Sala, la nota Usa ai giudici di Milano: “Abedini è pericoloso, deve restare in carcere”

MohammadNajafabadi è un soggettorimanere in. Lo afferma il Dipartimento di giustizia del Massachussets in un documento inviato per via diplomatica alla Corte d’Appello di, che nei prossimi giorni dovrà decidere sulla richiesta di detenzione domiciliare avanzata dal legale del 38enne ingegnere svizzero-iraniano, arrestato a Malpensa il 16 dicembre scorso e attualmente detenuto neldi Opera. Supende una richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti, che lo accusano di aver fornito ai pasdaran iraniani materiale tecnologico usato per realizzare un attentato contro militari di Washington in Giordania.La vicenda diè strettamente legata a quella di, giornalista italiana arrestata a Teheran il 19 dicembre con accuse non ancora chiare: l’ipotesi dell’intelligence, infatti, è che l’Iran abbia fermato la cronista per esercitare pressione sulle autorità italiane.