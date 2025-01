Europa.today.it - Bimbo di 8 anni sparisce in un parco con leoni ed elefanti: ritrovato vivo dopo 5 giorni

Leggi su Europa.today.it

Un bambino di ottoera sparito in unabitato daednel nord dello Zimbabwe, in Africa, ma per fortuna è statocinque. Il piccolo Tinotenda Pudu, si era perso a 23 chilometri da casa nel "pericoloso" Matusadona Game Park, ha raccontato su X la.