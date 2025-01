Terzotemponapoli.com - Bernardeschi: “Napoli da Scudetto se supera il periodo critico di febbraio-marzo”

Le dichiarazioni disulla Serie AFederico, ex giocatore di Juventus e Fiorentina, ha offerto un’analisi approfondita del campionato di Serie A in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. L’attaccante italiano ha delineato uno scenario competitivo, individuando alcune squadre come principali pretendenti al titolo e soffermandosi in particolare sulle potenzialità del.Il: una mina vagante con Conte al timoneSecondo, ilpuò essere una seria candidata allo, ma con una condizione:re indenne ildi. Questi mesi, tradizionalmente impegnativi per le squadre di Serie A, rappresentano spesso un banco di prova decisivo per le ambizioni stagionali. “Sequel momento, può dare fastidio alle altre”, ha dichiarato, sottolineando anche un vantaggio strategico del: mentre le rivali potrebbero essere distratte dagli impegni europei, gli uomini di Antonio Conte potranno concentrarsi esclusivamente sul campionato.