Oasport.it - Basket: Olimpia Milano e Virtus Bologna, la situazione in Eurolega tra lotta play-in e difficile rimonta

Sono totalmente differenti le attuali situazioni diEA7 Emporio ArmaniSegafredoin. La classifica, a girone di ritorno appena iniziato (siamo alla 19a giornata), vede le due squadre in posizione radicalmente diversa.Per, infatti, è vero che attualmente il 12° posto con 9 vittorie e 9 sconfitte significa essere fuori dalla zona-in, ma è altrettanto vero che si parla di un gruppetto a tre dove ci sono Real Madrid (decimo) e Barcellona (undicesimo). Sono tantissime le chance a disposizione, senza scordare che la quota 10-8 è a un passo e quella 11-7 (off) è a due. Per non parlare del fatto che, ad oggi, la leadership è posta alle 12 vittorie di Monaco e Olympiacos, in attesa del recupero tra Parisball e Fenerbahce. In breve, ci sono 15 squadre racchiuse nell’arco di quattro vittorie di distanza.