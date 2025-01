Lopinionista.it - “Andrea Lo Vecchio e gli anni del 45 giri”: il libro di Alessandro Paolinelli

Breve viaggio nel periodo d’oro della discografia italiana in compagnia di uno degli autori più prolifici degli’60 e ‘70pubblica ilLoe glidel 45” – Breve viaggio nel periodo d’oro della discografia italiana in compagnia di uno degli autori più prolifici degli’60 e ‘70.A cavallo tra gli’60 e ’70 in Italia si vendevano oltre 30 milioni di 45in un anno, con decine di migliaia di giovani che compravano mediamente un disco a settimana. Si contavano più di cento case discografiche e i cantanti professionisti censiti erano oltre mille, ma dietro di loro lontano dai riflettori lavorava un ristretto gruppo di artisti ai quali era dovuto gran parte del merito di tutto questo successo, gli autori e i compositori.Questoè dedicato ad uno di loro,Lo, autore di successi indimenticabili e protagonista anche come interprete e produttore di queglid’oro della discografia.