Ancelotti | Olmo? Posso solo dire che bisogna rispettare tutti i club e le regole

Carlo, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigila della partita in casa del Valencia. Sul mercato non ha dubbi: «Se ne parla in questo contesto è più complicato, vedremo. Abbiamo tante partite a gennaio e siamo concentrati su questo. Non è facile per me parlare di mercato adesso».: «Nessuno si aspettava un crollo del Barcellona»Inizia il 2025:«Iniziamo una nuova sfida con grande entusiasmo. Partita impegnativa contro una squadra che ha cambiato allenatore e ci è sempre costata. Vogliamo iniziare bene l’anno e questa partita è una sfida. La squadra sta bene e il resto è stato buono perchésono tornati motivati ??e in buona forma».Il Mestalla è uno stadio complicato:«Pensiamo a cosa troveremo in campo ed è una rivale che ha cambiato allenatore.