Thesocialpost.it - Alessio Boni a febbraio sarà papà per la terza volta: «Una gioia immensa»

Leggi su Thesocialpost.it

L’attoree la sua compagna, la giornalista Nina Verdelli, stanno per diventare genitori di un maschio, il loro terzo figlio, dopo la nascita di Lorenzo nel 2020 e Riccardo nel 2021.Il 7 e 8 gennaioprotagonista della miniserie evento su Rai1 dal titolo «Leopardi. Il poeta dell’infinito», diretta da Sergio Rubini, che lo ha scelto per interpretare il conte Monaldo Leopardi, figura chiave come filosofo e padre di Giacomo Leopardi, il cui ruolo è affidato al giovane Leonardo Maltese. A 58 anni,esprime la sua felicità nel diventare nuovamente padre: «Ho sempre desiderato la paternità, ma solo con la persona giusta. Sono felice di avere i nostri “tre moschettieri”!», racconta al settimanale “Diva e Donna”. Ha aggiunto che diventare genitore a 53 anni è stato un dono straordinario, anche se la mancanza di sonno è una realtà: «Con Lorenzo e Riccardo ho compreso il significato di infinito e immortalità.