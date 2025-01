Acireale arrestato 46enne per violenza sessuale e maltrattamenti all’ex compagna

Leggi su Dayitalianews.com

Nei giorni scorsi, la polizia haun uomo di 46 anni, per i reati diaggravata ein famiglia nei confronti dell’ex.La donna è stata accolta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza diper formalizzare la denuncia, permettendo loro di ricostruire i fatti. Il, incapace di accettare la decisione dell’exdi porre fine a una relazione ormai conclusa da tempo, avrebbe continuato a perseguitarla. Nonostante ciò, la donna avrebbe accettato di rivedere l’ex compagno, recandosi nella sua abitazione, nella frazione marinara di Stazzo. È qui che l’uomo l’avrebbe chiusa in camera sottoponendola, per ore, ad atti difisica e pretendendo rapporti sessuali. Nei diversi tentativi di opporsi e di liberarsi dcompagno, la donna sarebbe riuscita a riappropriarsi del cellulare che le era stato sottratto e sarebbe riuscita ad avvisare un’amica, intervenuta in suo soccorso.