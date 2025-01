Oasport.it - Tschofenig vince a Garmisch-Partenkirchen ed è il nuovo leader della Tournée dei 4 Trampolini

Ilanno comincia nel migliore dei modi per Daniel, che si impone adiventando in un colpo solo il73madei QuattroCoppa del Mondo 2024-2025 di salto con gli sci. Terza vittoria individualecarriera nel circuito maggiore per l’austriaco, che fa un importante passo avanti in ottica Aquila d’Oro in vista delle tappe casalinghe di Innsbruck e Bischofshofen.ha vinto con margine il Neujahpringen (‘Il salto delanno’), firmando il miglior punteggio nella prima serie e allungando ulteriormente nella seconda grazie a due salti impressionanti sul Neuen Große Olympiaschanze. Il 22enne di Innsbruck, nonostante un atterraggio problematico nel salto conclusivo (in cui ha perso almeno 4-5 punti con le valutazioni dei giudici), ha rifilato distacchi notevoli al restoconcorrenza.