Scuolalink.it - Supplenze GPS: dal 1° Gennaio 2025 cambiano le regole per l’assegnazione delle nomine, anche da GI

Leggi su Scuolalink.it

Dal 1°entra in vigore una nuova normativa che modifica le modalità di assegnazioneGPS (Graduatorie Provinciali per le) per l’anno scolastico 2024/25. Le novità riguardano soprattutto la temporaneità degli incarichi e le procedure per i contratti su posti vacanti o disponibili, oltre a nuove disposizioni per le graduatorie di istituto. Novità per leGPS: si passa alletemporanee fino al terminelezioni A partire da oggi, tutte leassegnate assumono un carattere temporaneo, indipendentemente dalla tipologia del posto. Questo significa che: Gli incarichi su posti vacanti o disponibili dopo il 31 dicembre non possono essere contrattualizzati con scadenze al 31 agosto o al 30 giugno. La scadenza di questi incarichi sarà limitata al terminelezioni, una data che varia in base ai calendari regionali.