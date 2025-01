Inter-news.it - Mkhitaryan: «A Frattesi do un consiglio! Domani servirà gran gara»

Leggi su Inter-news.it

ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Inter e Atalanta, valida per la semifinale di Supercoppa Italiana.CONFERENZA STAMPA, VIGILIA DI INTER-ATALANTACONFERENZA– Henrikhha risposto in questo modo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.Che differenza c’è a giocare contro un centrocampo dell’Atalanta così completo?sarà importante contro l’Atalanta, una squadra veramente forte. E’ importante perché vogliamo continuare a vincere questa Supercoppa, dobbiamo giocare al massimo.La vostra ultima sfida è finita con una vittoria netta per voi. Com’è cambiata l’Inter?Sono cambiate tante cose, sia per quanto riguarda l’Atalanta che noi. La partita è stata a settembre. Dobbiamo essere concentrati, quella partita è il passato.