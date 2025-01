Inter-news.it - Inter-Atalanta, Inzaghi ha un jolly da poter ri-lanciare: ecco l’alternativa!

Domani, alle ore 20.00,scendono in campo per la semifinale di Coppa Italia. Per l’occasione Simonepotrà sfruttare un suo prezioso.LA SFIDA SI RINNOVA – Il nuovo anno inizia subito con il botto per la squadra di Simone, che domani sarà impegnata nell’importante sfida di Supercoppa Italiana., valida come prima semifinale della competizione, vedrà le due big italiane incrociarsi dopo lo scontro di Serie A che risale allo scorso agosto. In quel caso furono gliisti ad avere la meglio, battendo con un risultato ampissimo e netto (4-0) la squadra di Gianpiero Gasperini. Domani, però, sarà una sfida del tutto diversa. Non ci sarà San Siro a fare da cornice, ma bensì lo stadio di Riyad. E, inoltre, la Dea prima in classifica in campionato, proverà a sfruttare il suo ottimo stato di forma.