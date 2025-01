Universalmovies.it - Flight Risk | Il trailer del thriller ad alta quota di Mel Gibson

Il primo nuovorilasciato in questo 2025 è targato Lionsgate, stiamo parlando di, il nuovo film di Mel.Dopo aver subito un lungo rinvio da parte dello studios – avrebbe dovuto esordire lo scorso ottobre – ila tre disi appresta a fare il suo esordio in sala il prossimo 25 gennaio, ma ovviamente non prima di essersi mostrato al popolo della rete attraverso il nuovo esplosivo.Questo nuovooffre un livello di tensione più alto rispetto ai promo fino ad oggi mostrati, e conferma le ottime impressioni che Mark Wahlberg – una vita da eroe – come cattivone della storia, tra l’altro con tanto di pelata a rovinare il solito sex appeal da macho.Il NuovoNote di Produzioneè stato scritto da Jared Rosenberg e vede una squadra di produttori che comprende John Davis, John Fox, Bruce Davey e lo stesso Mel, regista del film.