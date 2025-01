Quotidiano.net - Feriti Capodanno 2025, a Napoli due giovani colpiti da proiettili vaganti: un 28enne è grave. Quasi 900 interventi dei vigili del fuoco

Roma, 1 gennaio– Sono stati900 – precisamente 882 – glideidelper incendi riconducibili ai festeggiamenti di: 179 in più rispetto allo scorso anno, quando furono 703. Il numero maggiore in Lombardia, dove sono stati 142. Gli altrisono stati in Emilia Romagna 109, Veneto e Trentino Alto Adige 103, Campania 99, Lazio 70, Toscana 70, Piemonte 65, Liguria 61, Puglia 40, Friuli 38 Venezia Giulia 38, Marche 26, Sicilia 25, Calabria 13, Umbria 8, Abruzzo 7, Basilicata 3, Molise 3, nessuno in Sardegna. Controlli di sicurezza delle forze dell’ordine per contenere eventuali reati e problemi di ordine pubblico in occasione dei festeggiamenti di fine anno nel centro di Milano, 31 dicembre 2024. ///// Security checks by law enforcement to contain possible crimes and public order problems during the end-of-year celebrations in the center of Milan, Italy, 31 December 2024.