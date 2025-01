Ilfattoquotidiano.it - Concerto di Capodanno 2025 del’Orchestra Filarmonica di Vienna: ecco la scaletta, quando e dove seguirlo in diretta tv

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

l’Orchestradiinaugura il nuovo anno milioni di telespettatori, oltre ai pochi fortunati in presenza nella Sala d’Oro del Musikverein, si mettono comodi in poltrona a guardare e ascoltare la magia da tutto il mondo. Quest’anno, il primo gennaio, sarà il maestro Riccardo Muti a dirigere l’orchestra viennese nell’anniversario numero 200 dalla nascita di Johann Strauss figlio (1825-1899), il re del valzer. Un momento altamente simbolico per la storia di, che ha inondato la città di mostre, concerti, balli ed eventi per i quali il Comune non ha badato a spese stanziando 20 milioni di euro.L’appuntamento benaugurale nel segno della musica, tramesso insu Rai2 alle 13.30 e in differita alle 21.15 su Rai5, coincide con un traguardo storico per Muti.