Atalanta il 2025 inizia con il botto | a Riyad è subito sfida contro la bestia nera Inter

L’si appresta ad inaugurare il suocon un appuntamento di grande prestigio, ovvero quello della Supercoppa italiana in programma – per il terzo anno consecutivo – sul palcoscenico di. Si giocherà ancora una volta, dunque, in terra saudita e per la seconda volta consecutiva il trofeo verrà assegnato attraverso il format del final four, riproposto dopo il responso convincente della passata edizione.Per l’si tratta di una prima (e doppia) volta storica: la squadra di Gian Piero Gasperini, infatti, disputerà la sua prima Supercoppa italiana in assoluto e non solo. La Dea, per la prima volta dal 1907, giocherà una partita ufficiale al di fuori del Vecchio Continente. In altre parole, un’altra pagina indelebile destinata a rimanere scolpita nel firmamentozzurro.