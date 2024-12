Isaechia.it - Uomini e Donne, ecco tutte le coppie che si sono lasciate nel 2024

Se gli ultimi anni erano stati a dir poco horribilis per tantenate all’interno di, il fortunato dating show di Maria De Filippi, ilnon è stato da meno.Molte le rotture, alcune annunciate (il pubblico del programma di Canale 5 è un vero e proprio Nostradamus quando si impegna!), altre invece piuttosto inaspettate.Andiamo a vedere nel dettagliolediche hanno deciso di dirsi addio nell’anno che sta per concludersi.LAVINIA MAURO E ALESSIO CORVINOIl trono di Lavinia Mauro è stato uno dei più avvincenti degli ultimi anni grazie in particolare ai due corteggiatori della bella tronista romana, Alessio Corvino, ovvero “il biondo” e Alessio Campoli, soprannominato “il moro”. Dopo un testa a testa senza esclusione di colpi, fra risate, pianti, liti, baci appassionati ed esilaranti confronti, Lavinia ha scelto di lasciare il programma di Canale 5 con Corvino, regalandoci un finale fra i più romantici di sempre.