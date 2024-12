Top-games.it - STAGING in AZIENDA? No grazie NON PRENDIAMO STAGISTI

Oggi parliamo di qualcosa di molto delicato, il motivo per cui NON ACCETTO PIU’IN STUDIO.Voi mi direte la vostra nei commenti, io purtroppo, parlo di un’esperienza personale avuta pochi giorni fa e che mi ha lasciato letteralmente di sasso davanti al comportamento di persone, enti e scuole.All’inizio ero felice di avere 3 persone in studio per imparare quello che è il mio lavoro, qualcuno interessato ai social e qualcuno che volesse avvicinarsi al digitale con il quale io vivo.Purtroppo non è andata così.mi sono trovato davanti a una situazione davvero sgradevole, con limiti non imposti dal lavoro o simile, ma dalla lingua stessa.io, tristemente non insegno Italiano nel mio quotidiano.Io lavoro e vivoa parole dette e scritte, possibilmente, nel modo corretto.Io sono un Content Creator, un Web Designer e un Seo Specialist, tu ente di “DE-FORMAZIONE” non puoi mandarmi delle persone che assumono medicinali “importanti” senza avvisarmi e che non parlano, scrivono o si esprimono in Italiano.