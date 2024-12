Bergamonews.it - Omicidio di Pontirolo, interrogato il presunto assassino. L’avvocato: “Ha risposto a tutte le domande”

Nuovo. Haalle domande del Gip fornendo la sua versione dei fatti Rocco Modaffari, il 58enne in carcere con l’accusa divolontario di Roberto Guerrisi. È quanto afferma il difensore del 58enne,Emanuele Occhipinti.Lo zio del fidanzato della figlia della vittima freddata a colpi di pistola sabato 28 dicembre aNuovo è comparso nella mattina di martedì 31 dicembre davanti al Gip Stefano Storto per l’rio di convalida. “Ha reso dichiarazioni su quanto successo, rispondendo a tutte le domande”, dichiara Occhipinti.Tuttavia, il difensore mantiene il massimo riserbo su quanto dichiarato da Modaffari, che non avevaagli inquirenti nella notte tra sabato e domenica e non aveva collaborato alla ricerca dell’arma. A incastrarlo ci sarebbero anche le immagini delle telecamere puntate sulla scena del crimine.