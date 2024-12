Butac.it - Niente operazione senza vaccino…

Leggi su Butac.it

Il 24 dicembre Patrizia Floder Reitter pubblicava su La Verità un articolo dal titolo:Non fai i vaccini? AlloraL’articolo riportava la storia di un paziente cardipatico a cui l’ospedale Cattinara di Trieste avrebbe negato un’chirurgica in quanto – si legge – non avrebbe voluto farsi immunizzare per COVID, influenza, herpes e pneumococco.Il 24 sera avevo iniziato una bozza d’articolo che recitava più o meno così:Non possiamo fare delle verifiche in queste ore ma non tenere in considerazione che le vaccinazioni in ambito sanitario sono considerate una misura preventiva essenziale per proteggere i pazienti da infezioni post-operatorie è un errore grave da parte di un giornalista. Siamo abituati a questo modo di fare giornalismo portato avanti da testate che hanno chiaramente un’agenda da seguire.