Neonata abbandonata in una borsa di tela nel Bronx il responsabile ripreso dalle telecamere

Unaè stata trovatain una busta della spesa in un quartiere del, a New York. Alcuni passanti hanno notato la piccola avvolta in una coperta, addormentata in unadi, sulla Reverend James Polite Avenue. La bambina è stata immediatamente portata in ospedale per controlli, e i medici hanno confermato che sta bene. Nel frattempo, la polizia sta indagando per identificare chi l’ha lasciata lì il 30 dicembre.Secondo le autorità, laè stata scoperta piangente intorno alle 6 di domenica mattina. Un video di sorveglianza ha catturato l’immagine della persona che l’ha, che si è mostrata con il volto coperto, camminando nervosamente davanti a una casa e lasciando lacontenente laintorno alle 6 del mattino.Dopo aver abbandonato la, il sospetto è fuggito in fretta.