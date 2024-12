Ilfattoquotidiano.it - Mourinho ne ha per tutti: “In questo sport decide gente che sa di calcio come io di fisica dell’atomo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ilè il regno della superficialità, dei luoghi comuni e un’etichetta non si nega a nessuno”. Nell‘intervista dial direttore del Corriere dello, Ivan Zazzaroni, il tecnico portoghese si è soffermato su diversi argomenti: dal riconoscimento di grande comunicatore ai poteri forti nel mondo del, passando per l’addio alla Roma e il sogno di allenare una Nazionale.“L’addio alla Roma è stata duro, ma da quando vinsi la prima Champions 20 anni fa sono cresciuto tanto e ogni giorno imparo qualcosa di nuovo. Dicono che sono solo un grande comunicatore, manon vincei titoli più importanti del. La grandezza di un allenatore è nei risultati, non nella filosofia. E nell’umanità, non nell’egocentrismo. Nel coraggio, non nell’autotutela. Nell’onestà, non nel relazionale.