Pianetamilan.it - Milan, stoccata di Braida alla dirigenza: “Se le cose non vanno vuol dire …”

Ariedo, ex dirigente del, ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni di 'Oggi Sport Notizie', soffermandosi in modo particolare sull'esonero di Paulo Fonseca e criticando nettamente i piani alti del club rossonero. Ecco, dunque, le sue parole in merito. Sull'esonero di Paulo Fonseca: "Purtroppo nel calcio pagano gli allenatori. Avevo previsto che ilpotesse avere delle difficoltà, ma non l’esonero di Fonseca. Dall’inizio della stagione la squadra ha dimostrato di non essere strutturata in maniera adeguata, però c’è molto tempo per rimediare e me lo auguro. Hanno tutti responsabilità in primis i dirigenti. Quando lenon funzionano in un’azienda significa che chi è al vertice non ha fatto un buon lavoro. Ma nel calcio questo può capitare: Fonseca ha fattopositive e altre negative, la squadra ha vinto a Madrid sembrava che aveva ritrovato lo spirito giusto”.