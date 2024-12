Pianetamilan.it - Milan, Arturi: “Ecco qual è il marchio a fuoco dei rossoneri”

Il giornalista Franco, sulla Gazzetta dello Sport, ha voluto dire la sua opinione riguardante il. Egli ha fatto riferimenti al passato rossonero ed alla situazione attuale della squadra fino ache ora fa allenata da Paulo Fonseca.le parole di: "Confronti col passato non comincio nemmeno a farne: non ha molto senso. Stimolante, invece, il suo riferimento al lato estetico che esce in modo prepotente dalla storia del, risultandone un lato distintivo. Più in generale c’è da chiedersi se esista un’'anima' per ogni squadra, che si distacchi per somma di caratterizzazioni dalle altre. Penso di sì, e ci tornerò, non prima di identificare quella del. Sul lungo filo rosso che parte da Renzo De Vecchi e, con un notevole salto temporale, viene ripreso e molto allungato da Liedholm, Schiaffino, Rivera e van Basten, il percorso delsi sviluppa all’insegna dell’estetica.