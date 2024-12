Lopinionista.it - Libri da leggere gennaio 2025: le nuove uscite del mese

Leggi su Lopinionista.it

Anno nuovo,pubblicazioni. Il 1°un ottimo thriller sarà sugli scaffali delle librerie italiane. Si tratta di “Un errore giudiziario” di Antony Berkeley. Questo romanzo narra la storia di un uomo, Lawrence Todhunter, in un momento doloroso della sua vita, quando scopre di avere una malattia allo stadio terminale. Sapendo di avere poco tempo da vivere, decide di uccidere una persona estremamente malvagia, consapevole di non poter subire le conseguenze dell’atto criminoso. Riuscito nel suo intento, si ritrova purtroppo in una situazione inaspettata dato che al posto suo viene arrestato un innocente. Il povero Lawrence, cerca in ogni modo di provare alle autorità la sua colpevolezza ma nonostante le prove che mostra alla polizia, nessuno gli crede. Disperato, si rivolge a un certo Ambrose Chitterwick che cercherà di aiutarlo a salvare l’uomo ingiustamente accusato.