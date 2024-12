Donnapop.it - Liam Payne, il mistero della sua morte si infittisce: 5 persone accusate di omicidio, ecco chi sono

Leggi su Donnapop.it

La tragicadi, ex membro degli One Direction, ha scosso i fan di tutto il mondo. Il cantante, il 16 ottobre scorso, ha perso la vita cadendo dal balconesua camera d’hotel, situata al terzo piano. Le cause del decessolegate alle ferite riportate nel cadere, ma le circostanze che hanno preceduto la cadutaancora avvolte nel.Secondo l’autopsia,era incosciente al momento dell’incidente e probabilmente non si è nemmeno reso conto di quello che stava accadendo, forse a causa di allucinazioni causate dall’assunzione di alcol, cocaina e antidepressivi. Un’indagine approfondita ha portato a nuove rivelazioni che potrebbero cambiare radicalmente la percezionevicenda, con cinquedicolposo e di aver contribuito alladel cantante.