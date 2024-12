Ilveggente.it - League Two: i pronostici sulle partite di mercoledì 1 gennaio

Two, occhi puntati sullo scontro diretto tra Notts County e Walsall: gli ospiti possono contare su un vantaggio di 12 punti sulla seconda. InTwo c’è una squadra che ha ormai preso il largo. E che, a suon di gol, sta dimostrando di non avere rivali nella lotta per la promozione diretta: si tratta del Walsall, primo in classifica con un vantaggio di ben 12 puntiseconde. I Saddlers non perdono da tre mesi esatti e nella prima giornata del nuovo anno fanno visita ad una diretta concorrente, il Notts County, provando ad allungare la striscia vincente (con il 2-0 rifilato lo scorso fine settimana al Newport sono diventate sei le vittorie consecutive).Two: idi(Instagram) – Ilveggente.itSono in salute anche i bianconeri e lo dimostrano i tre successi di fila contro Bradford, MK Dons e Cheltenham in cui gli uomini di Stuart Maynard hanno realizzato 10 gol complessivi.