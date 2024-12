Ilfattoquotidiano.it - L’allarme del prof. Garattini: “Sappiamo solo il 10% degli effetti tossici di un farmaco. L’Ozempic? Conosceremo le reali conseguenze solo in futuro”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Anche il 26 dicembre il. Silvio, il longevo fondatore e presidente dell’Istituto di ricerchelogiche Mario Negri, era al lavoro e rilasciava al quotidiano torinese un’intervista incentrata naturalmente sul suo settore d’eccellenza: i farmaci. Per prima cosa, illogo ha puntato il dito su una stortura di base: le informazioni sui prodotti sono fornite unicamente dalle aziende farmaceutiche, che ovviamente hanno tutto l’interesse a presentarli sotto la luce migliore. “In televisione, sui giornali, sulle riviste, sui social assistiamo a comportamenti molto aggressivi. A volte si usano delle formule indirette e si aggirano le regole fornendo messaggi fuorvianti”. Mancano purtroppo dei controlli, così il cittadino non è protetto davanti a questa offerta, che risulta ancora più allettante quando la promessa è il dimagrimento e sotto le feste non si vuole rinunciare a nulla.