Lettera43.it - Kyrgios sconfitto a Brisbane, poi un nuovo attacco a Sinner

Leggi su Lettera43.it

Nickè tornato nuovamente a giocare un match di singolare dopo un anno e mezzo. Pur avendo disputato un buon incontro nel primo turno di, si è arreso in tre set combattuti al francese Giovanni Mpethsi Perricard, 21enne e astro nascente del circuito Atp. Non è mancato il solito show del 29enne di Canberra, che ha offerto tanti ace e qualche servizio dal basso come ai vecchi tempi. L’ultima vittoria però risale all’ottobre 2022, quanto a Tokyo ebbe la meglio di Kamil Majchrzak prima di ritirarsi agli ottavi. «È stato bello tornare e dire di poter competere contro uno dei giovani emergenti più forti», ha spiegato in conferenza stampa. «Il polso però fa ancora male e ho bisogno che le stelle si allineino perché possa disputare uno Slam». Ad attirare l’attenzione è stato però l’ennesimoa Jannikcitando il caso doping.