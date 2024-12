Metropolitanmagazine.it - Keanu Reeves non sa se riuscirà a girare John Wick 5 visto l’età che avanza

ha recentemente dichiarato alla CBS News di non essere sicuro che il suo corpo sia in grado di sopportare un altro film di. L’icona dell’azione ha recitato in quattro film di, che hanno incassato più di 1 miliardo di dollari complessivamente, e riprenderà il ruolo dell’assassino nel film spin-off dell’anno prossimo Ballerina. Ma per quanto riguarda5, ciò potrebbe dipendere dalla salute delle ginocchia di. “Non si può mai dire mai“, ha detto. “Le mie ginocchia in questo momento stanno dicendo ‘Non posso fare un altro “”.’ Quindi il mio cuore lo fa, ma non so se le mie ginocchia possono farlo“.4 si è concluso con la presunta morte didopo aver cercato di liberarsi della Gran Tavola.viene colpito nel terzo round del duello e apparentemente muore sui gradini della Basilica del Sacré Coeur mentre ha una visione della sua defunta moglie, Helen.