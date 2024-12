Lanazione.it - I carabinieri denunciano sei persone

A caccia dei truffatori: finti operatori di banca, finti parenti o sedicenti figli. E ancora venditori farlocchi e perfino falsi investigatori antifrode. C’è tutta l’armamentario del truffatore nei casi emersi dalle indagini delle ultime settimane e sono sei ledenunciate daidella provincia di Perugia per un ingiusto profitto di 34mila euro complessivi. A Bastia Umbra, un 47enne, presentandosi come operatore di una nota società per pagamenti digitali e trasferimento di denaro, avrebbe convinto una 66enne del luogo, ad eseguire un bonifico istantaneo per l’importo di 1400 euro su un conto corrente a lui riconducibile. Ad Assisi, una 21enne e un 20enne, dopo aver creato un sito web di una ditta di bricolage, avrebbero proposto alla denunciante, una 54enne del posto, l’acquisto di una piscina fuori terra al prezzo di 420 euro, facendosi accreditare la somma sul loro conto corrente a mezzo bonifico istantaneo, per poi rendersi irreperibili.