Ilrestodelcarlino.it - Festività, botti vietati per una settimana

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non solo stasera, ma un’interasenza ‘’. Lo prevede l’ordinanza del sindaco Stefania Signorini, firmata ieri, che proroga fino alle 24 di lunedì 6 gennaio il divieto di "esplodere prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante, ad alta rumorosità, anche se di libera vendita in luoghi aperti al pubblico e in vie, piazze, aree pubbliche e, più in generale, in luoghi di aggregazione o comunque in tutti quelli affollati o comunque nelle vicinanze di luoghi di culto, monumenti, edifici o aree a valenza storico-architettonica, naturalistica o ambientale". Divieti, in realtà, già previsti nel regolamento di Polizia urbana, limitatamente al tardo pomeriggio del 30, nelle giornate del 31 dicembre e del primo gennaio. Al netto del provvedimento, resta consentito l’uso dei giochi pirici non esplodenti e quindi non rumorosi, che si limitano a produrre prevalentemente un effetto luminoso e giochi di luce.