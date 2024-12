Ilgiorno.it - Cucinare al fresco: in sette anni di attività quindici ricettari pensati dai detenuti del Bassone

Como – Il progetto “al“, che daimpegna un gruppo didella casa circondarialedi Como, dopo iha presentato il calendario 2025. Il secondo, per la precisione, la cui realizzazione è supportata dalla Camera Penale di Como e Lecco, in un’ottica di esempio virtuoso di come la creatività e la collaborazione possano diventare strumenti di rieducazione e di reinserimento sociale. Coordinati da alcuni volontari, ihanno creato una vera e propria redazione giornalistica per elaborarecon piatti ideati utilizzando gli ingredienti e le attrezzature disponibili all’interno della struttura. Ricette che possono apparire semplici a chi è abituato ad aver a disposizione ogni ingrediente e attrezzatura, ma che all’interno di un istituto di pena diventano l’espressione di un grande impegno.