Ilfattoquotidiano.it - Concerti di Capodanno in tv, gli ospiti di Rai Uno e Canale 5. Da Giorgia ai Pinguini Tattici Nucleari, ecco chi c’è nelle piazze da Nord a Sud

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unin musica ovunque. Sia in televisione cheitaliane. Come da tradizione ogni 31 gennaio si accendono Rai Uno e5 con due show tradizionali di fine anno, al via al termine del discorso del Presidente della Repubblica, ma migliaia di giovani e adulti si riverseranno ancheitaliane per brindare all’anno nuovo, ballando e cantando le hit del passato e del momento.ILDI5 A CATANIA – Piazza Duomo di Catania accoglie il “in musica” di5, condotto in diretta da Federica Panicucci con Fabio Rovazzi. Sul palco Alberto Urso, Baby K, Berna, Cioffi, El Ma, Grelmos, I Desideri, LDA, Ludwig, Marco Masini, Mida, Mietta, Orietta Berti, Paola e Chiara, Paolo Meneguzzi, Riccardo Fogli, Riki, Spagna, Umberto Tozzi e Vida Loca. Prevista una partecipazione speciale di Gigi D’Alessio.