Cenone di San Silvestro i consigli dell’Asl per una corretta alimentazione e conservazione dei cibi

Arezzo, 31 dicembre 2024 – All'sono connessi, oltre agli aspetti prettamente nutrizionali, anche quello legati alla socialità e alla convivialità, soprattutto durante i periodi festivi. Alcune semplici accortezze possono aiutare a gestire meglio qualche pasto più abbondante del solito, come ildi San. «È bene evitare di saltare la colazione o addirittura il pranzo per compensare cene più abbondanti tipiche del periodo natalizio- spiega il direttore dell’area dipartimentale Igiene pubblica e nutrizioneToscana sud est, Nicola Vigiani – Èabile non consumare alimenti solo per tradizione, e questo vale soprattutto per dolci al termine di un pasto molto ricco. È sempre utile, invece, consumare frutta a fine pasto, l'inverno è la stagione degli agrumi che sono particolarmente ricchi di vitamine».