Caos nella notte al Grande Fratello | Le sta mettendo le mani addosso!

Tra discussioni accesissime in diretta, litigate furiose durante la pubblicità edopo la puntata, ieri sera è successo di tutto al. Oltre alle offese di Helena Prestes a Shaila Gatta, sui social in queste ore si sta parlando di ipotesi e presunti accadimenti ancora più gravi. Al centro di una lite notturna pare ci siano state anche Ilaria Galassi ed Helena.Tutto è cominciato quando ieri sera Helena ha nominato Ilaria dicendo: “E poi non mi è piaciuto come ti sei rivolta a Maria, a Beatrice e le cose private che hai chiesto ai tuoi figli“. La Prestes si riferisce a quando una settimana fa la Galassi ha avuto la sorpresa dai due figli e ha chiesto loro: “Papà è bravo? C’ha un’altra tuo padre? Hai visto un’altra? Nessuna amichetta“.Poco dopo la puntata Ilaria si è sfogata con Lorenzo e Jessica: “A me sta cosa dei miei figli mi è rimasta qui! E sapete perché non le chiedo spiegazioni? Perché se mi risponde male, siccome si parla dei miei figli, io la apro! Di me può dire quello che vuole, può dirmi tutto, ma che non si azzardi mai a parlare dei miei figli perché io la apro“.