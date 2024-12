Thesocialpost.it - Camion attraversa il passaggio a livello, treno lo travolge: 15 feriti negli Usa

Tragedia sfiorata a Delray Beach, in Florida. Tutto è successo sabato 28 dicembre, quando undella linea Brightline ha colpito undei vigili del fuoco, causando 15, tra cui tre pompieri e 12 passeggeri del convoglio, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Lo scontro si è verificato attorno alle 10.50 all’incrocio tra East Atlantic Avenue e Southeast 1st Avenue, ha dichiarato il capo dei vigili del fuoco di Delray Beach, Ronald Martin.Leggi anche: Maati accoltellato a Campi Bisenzio, svolta nell’inchiesta: indagati due ragazzi per omicidioI tre vigili del fuoco sono stati subito trasportati al Delray Beach Trauma Center: due di loro, inizialmente in condizioni critiche, sono per fortuna ora stabili. Anche i passeggeri, che hanno riportato lesioni minori, sono stati soccorsi dal personale di emergenza della contea di Palm Beach.