Beffa Napoli, la Lazio irrompe sul giocatore: la trattativa è in fase avanzata

Nulla da fare per il, arrivano conferme:vicinissima al colpo di mercato in Serie A.Giovanni Manna è pronto, così come ogni sessione di mercato, ad essere operativo per migliorare la rosa partenopea. Il ds azzurro ha affermato di voler approfittare di occasioni di mercato soltanto qualora siano funzionali al miglioramento della squadra a disposizione di Antonio Conte. La volontà della società sarebbe quella di evitare la nascita di nuove problematiche, frutto dell’ingresso di nuovi giocatori e provare a trarre il meglio da una finestra di mercato assai insidiosa. Mentre l’ex Juve sta provando a sistemare alcuni esuberi come Zerbin e Folorunsho, è arrivata unadi mercato per opera delladi Baroni.Fazzini alla, operazione in via di definizioneLadi Marco Baroni sta vivendo un periodo da sogno e la costruzione della squadra ad inizio anno sta davvero regalando frutti importanti alla causa biancoceleste.