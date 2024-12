Sport.quotidiano.net - Atletica leggera, festa Battocletti: la BOclassic è ancora sua

Milano, 31 dicembre 2024 - È sempreper Nadia, anche nell’ultimo giorno dell’anno. La fuoriclasse azzurra trionfa per la seconda volta consecutiva allaAlto Adige, la tradizionale gara di San Silvestro sulle strade di Bolzano arrivata all’edizione numero 50, con un’altra dimostrazione di classe. Brindala regina del mezzofondo, acclamata dal pubblico nel centro cittadino, e conclude nel migliore dei modi il suo magnifico 2024. Se dalla vittoria di dodici mesi fa aveva preso lo slancio per una stagione formidabile, adesso è una conferma dopo le gioie dell’argento olimpico nei 10.000 e dell’esaltante serie di titoli europei tra pista e cross. Applausi a scena aperta per la trentina delle Fiamme Azzurre che corre con sicurezza, al comando fin dall’inizio a tirare il gruppo, prima di cambiare passo in volata con il tempo di 15:31 nei 5 chilometri staccando l’etiope Aleshign Baweke, iridata under 20 dei 3000 metri, alle sue spalle in 15:35.