Amarcord Milan – Le partite dei rossoneri giocate il 31 dicembre

Oggi è il 31, l'ultimo dell'anno, ed in passato il, attualmente allenato da Sergio Conceicao, ha giocato diverseprima dell'inizio del nuovo anno. In questo momento, isono all'ottavo posto in Serie A con 27 punti ed un match da recuperare. Il Diavolo tornerà in campo il 3 gennaio, in occasione della semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. Ledalil 31sono 11, nelle quali ihanno collezionato: 7 vittorie: 3 pareggi ed 1 sola sconfitta. Il Diavolo ha segnato 18 gol, mentre i gol subiti sono 7. Ecco lel'ultimo dell'anno: 1916: in occasione della 5a giornata della Coppa Regionale Lombarda 1916/17, ivinsero 0-2 contro l'U.S.ese grazie ai gol di Aldo Cevenini e Francesco Soldera; 1933: 16a giornata della Serie A 1933/34, i gol di Benedetto Stella e Luigi Cresta permisero aldi vincere in casa contro la Pro Vercelli; 1939: campionato italiano 1939/40, alla 13a giornata ilvinse, a San Siro, contro la Roma 3-0 (doppietta di Aldo Boffi e gol di Giovanni Biraghi); 1944: prima giornata del Trofeo Benefico Lombardo 1944/45, ipersero 3-1 contro il Como.