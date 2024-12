Ilrestodelcarlino.it - Airoli al timone della ’iBigBand’

Cambio al verticeiBigBand. E’ Giulianoil nuovo presidente dell’associazione che ha come obiettivo la promozionecultura musicale nel territorio imolese e non solo. Un sodalizio che da anni, grazie all’attività live di un’orchestra di 18 componenti, porta in giro per l’Italia una ricca programmazione musicale dedicata ai grandi artistiscena nazionale ed internazionale. Airoldi prende il posto del compianto Salvatore Cavini, per tutti Rino, scomparso lo scorso ottobre all’età di 79 anni dopo una lunga malattia. Cavini ha guidato la iBigBand per 11 anni.