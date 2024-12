Anteprima24.it - Airola, XXV edizione di MusiCometaSannio: Il trio Ruspeta e il duo per flauto e chitarra De Matola-Iannace incantano il pubblico

Tempo di lettura: 2 minutiChiesa gremita per il concerto della XXVdiche ha visto protagonisti ile il duo pere clarinetto De.I musicisti hanno raccolto grande consenso da parte delpresente, che ha omaggiato gli interpreti con lunghi applausi e standing ovations.La prima parte ha visto protagonista il– composto dai tre giovani musicisti, Salvatore Ruggiero all’oboe, Martina Spera allae Salvatore Tanucci al clarinetto – che ha eseguito in maniera sublime brani di epoca contemporanea e classica e un medley natalizio, testimoniando che la passione per la musica unita ad un costante impegno consentono di raggiungere eccellenti livelli di tecnica stilistica, di maturità interpretativa e di espressività musicale.