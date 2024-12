VIolenza sulle donne i carabinieri | Nel 2024 a Napoli oltre 2 900 denunce | 243 casi al mese

Leggi su Ildenaro.it

Nel sono stati denunciati 2.920 episodi per una media mensile di 243 ovvero otto storie di tragedie familiari al giorno. Sono i numeri che arrivano dalle 100 caserma dei e provincia e che sono stati presentati questa mattina dal comandante del Provinciale di, generale di brigata Biagio Storniolo, in Caserma Pastrengo a. Le persone arrestste o denunciate sono state 2.824, 40 gli arresti in flagranza differita. Numeri importanti che rappresentano il 5 per cento su base nazionale (dati del ministero dell'Interno). A supporto delle vittime, sono operative quattro "stanze tutte per se'" presso le caserme di Capodimonte, Stella, Ercolano e Caivano, senza dimenticare la "stanza rosa" presente nella compagnia di Ischia. Spazi dedicati all'ascolto e al supporto delle vittime e dei loro familiari